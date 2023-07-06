На кадрах видно, что работники экстренных служб начали спасательную операцию почти сразу.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал кадры, снятые через несколько минут после падения обломков российской ракеты на жилые дома во Львове.

На видео видно, что экстренные службы прибыли на место падения обломков практически сразу. Началась спасательная операция и разбор завалов. На месте работали медики, спасатели и полицейские.

"Сразу после удара российской ракеты по гражданским во Львове... По состоянию на сейчас известно о 4 погибших и 34 пострадавших во Львове", - написал Ермак.

Ракетный удар по Львову

В ночь на 6 июля во Львове несколько раз раздавались взрывы. Затем стало известно о падении обломков ракеты на жилой дом. Под утро сообщалось, что в результате атаки погибли два человека. Впоследствии число жертв возросло до четырех.

Как сообщили в Воздушных силах, российские оккупанты атаковали Львов "Калибрами". Всего было уничтожено 7 крылатых ракет. При этом спикер ВС Юрий Игнат добавил, что ракеты изначально летели на Киев, но изменили маршрут.

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