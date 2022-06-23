Даже если будет какая-то наихудшая ситуация, то у россиян просто нет достаточно живой силы и техники.

Российские войска хотят взять Северодонецк "любой ценой". В то же время оккупация города будет иметь "политический успех" для России, а не стратегический.

Об этом в интервью LB. ua рассказал аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"Если мы говорим о ведении боевых действий, то, как я понимаю, логика держаться за Северодонецк такая: поскольку русские будут атаковать именно там, то это наша попытка измотать русских там по максимуму, опираясь на комплекс "Азот", на урбанизированную местность, на то, что россиянам надо, так или иначе, входить в контактный бой, пусть даже при поддержке артиллерии", - высказался аналитик.

С другой стороны, даже если будет какая-то наихудшая ситуация, то у россиян просто нет достаточно живой силы и техники, считает Белесков.

"Даже американцы признали, что они потеряли до трети танков, а это очень много. У них нет достаточно сил. Те 220 тысяч, которые непосредственно воюют, – это очень мало для того, чтобы проводить серьезные наступательные операции, когда ты не выталкиваешь, а прорываешь оборону и окружаешь. Даже если россияне возьмут контроль над Северодонецком, то это будет больше политический успех", - ответил Белесков.

При этом эксперт подчеркнул, что захват врагом Северодонецка не будет иметь военного, стратегического успеха: "Мне не нравится, когда пишут об этом городе как о стратегическом. Что в нем стратегического в военном плане? Будет какая-то дыра, куда россияне должны были бы направить дополнительные 100 тысяч, которых у них нет. У них их просто нет: чтобы, прорвав нашу линию обороны, истощив нас, бросить еще 100 тысяч и сделать большой котел".

"То есть наши военные пытаются использовать тот факт, что Северодонецк будут пытаться взять и, как следствие, будут бросать туда все, что является наиболее боеспособного, даже снимая с других участков фронта и переводя именно туда. Это такая фронтальная заруба с двух сторон. Возможно, с военной точки зрения, действительно стоило бы уходить, но, с другой стороны, мы так можем далеко отходить", - добавил аналитик.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. В ближайшее время враг может захватить Лисичанск, предупреждают эксперты из ISW.

Вместе с тем в районе Белогоровки оккупанты отказались форсировать Северский Донец, боясь новых больших потерь в технике и живой силе.

21 июня противник снова атаковал ВСУ на Славянском направлении, а в Харьковской области пытается удержать украинских силы и не допустить их выход к российской границе.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целями России является захват Северодонецка, поход со стороны юга к Лисичанску и движение со стороны Попасной с дальнейшим установлением контроля над трассой Лисичанск-Бахмут.

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что РФ может исчерпать ресурсы в боях на Донбассе.

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