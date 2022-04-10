Оккупанты обстреливали даже религиозные сооружения УПЦ Московского патриархата.

Во время обстрелов российских оккупантов в Украине больше всего пострадали храмы, а также памятники советской армии.

Об этом в эфире национального марафона рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

"Кстати, больше всего из всех учреждений культуры пострадали храмы (и УПЦ, и ПЦУ), а также монументы советским войскам, которые остались после Второй мировой войны. Это самые большие повреждения. Таким странным образом происходит выборочный отстрел", - сказал Ткаченко.

Всего с начала войны всего было повреждено около 170 памятников культуры, некоторые из них разрушены полностью, а некоторые - только повреждены.

В частности, удалось уцелеть историческим сооружениям на Черниговщине удалось уцелеть под обстрелами врага.

"Относительно Чернигова ситуация такова, что по детинцу, где расположены храмы ХІ-ХІІ века, велись бомбардировки, но чудом эти храмы не получили серьезных повреждений", – сказал Александр Ткаченко.

Министр отметил, что враги разрушают даже религиозные сооружения УПЦ Московского патриархата.

Как сообщал УНИАН, согласно опросам, более половины граждан поддерживают запрет в государстве деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Среди УПЦ МП были те, кто способствовал российским захватчикам. В частности, в храме Украинской православной церкви Московского патриархата в Коломые (Ивано-Франковская область) нашли кучу провианта для русских захватчиков. А в Киеве задержали священника российского патриархата (УПЦ МП) за сотрудничество с российскими оккупантами.

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