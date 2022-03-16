Задержанный переписывался с российскими спецслужбами.

Сегодня, 16 марта, в Киеве задержали священника российского патриархата (УПЦ МП) за сотрудничество с российскими оккупантами.

Об этом сообщил фотокор Ян Доброносов.

Во время обыска дома выяснилось, что священник российского патриархата сотрудничал со спецслужбами РФ. Один из фрагментов переписки отца с оккупантами появился в сети.

Кроме того, в доме священника нашли Z-символику оккупантов, а также флаг "российской империи".