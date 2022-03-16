В Киеве задержали священника УПЦ МП / соцсети

Сегодня, 16 марта, в Киеве задержали священника российского патриархата (УПЦ МП) за сотрудничество с российскими оккупантами.

Об этом сообщил фотокор Ян Доброносов.

Во время обыска дома выяснилось, что священник российского патриархата сотрудничал со спецслужбами РФ. Один из фрагментов переписки отца с оккупантами появился в сети.

Переписка Онуфрия с россиянами / соцсети

Кроме того, в доме священника нашли Z-символику оккупантов, а также флаг "российской империи".

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Ранее вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что президент Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, предусматривающей уголовную ответственность за сотрудничество с оккупантами.Вас также могут заинтересовать новости:Нападение России на Украину: Херсонская область на грани гуманитарной катастрофыНа Сумщине военные обменяли российского оккупанта на шестерых украинских пленныхFinancial Times узнала о "прогрессе" переговоров РФ и Украины по"мирному плану"