Пропагандисты запугивают россиян информацией о возможных обстрелах приграничных областей.

Пропагандистские российские СМИ распространяют фейки о будущих обстрелах российских городов из систем HIMARS, переданных Украине Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Как отметили специалисты, 16 июля российские медиа распространяли фейки о якобы переброске систем HIMARS в Сумы с целью атаковать города России.

"В течение 16.07.2022 оккупанты распространили манипуляцию. Несмотря на обязательство Украины не наносить удары по территории России из вооружения, полученного от стран-партнеров, пропагандистские медиа рф сообщили: "украинское командование перебросило в Сумы установку HIMARS. Учитывая близость города к Курской области следует ожидать обстрелов объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории рф", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, ранее ГУР сообщило, что в случае передачи Украине ракет дальностью до 300 км до HIMARS ВСУ будут уничтожать базы оккупантов в Крыму.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий назвал оккупированный Россией полуостров "хабом перемещения" всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы Украины. Среди целей ВСУ, по его словам, скопления военной техники, боеприпасов и войск РФ и Черноморский флот.

Сейчас ВСУ используют ракеты к РСЗО HIMARS дальностью до 80 км.

В России сообщение о возможном уничтожении баз оккупантов в Крыму встретили с истерикой.

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