В районе Шахтерска погибли почти все заместители командира одной из дивизий РФ. Также сегодня был ликвидирован начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ Валентин Данилов.

В результате удара украинских военных из РСЗО HIMARS в районе Шахтерска погибли почти все заместители командира одной из дивизий РФ, один - тяжело ранен.

Об этом сообщает Стратком Вооруженных сил Украины.

"По результатам огневого поражения HIMARS в районе нп Шахтерск погибли все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии РФ, кроме одного (позывной "Барсук", он в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.

Также сегодня был ликвидирован начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й армии (в/ч 47084, Владикавказ) южного военного округа вооруженных сил РФ Валентин Данилов.

Напомним, вечером 11 июля на складах БК оккупантов в Новой Каховке прогремела серия взрывов. Тамошние жители заявили, что пожар на позициях российских войск возник, вероятно, в результате попадания ракет. Российские СМИ пишут, что ВСУ ракетами дальнобойной РСЗО HIMARS уничтожили якобы склад с "селитрой". При этом пропагандисты утверждают, что удар был нанесен по жилому кварталу. О потерях оккупантов пока неизвестно.

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