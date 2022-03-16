Успешную атаку украинские защитники совершили на Киевщине.

Украинские артиллеристы успешно нанесли удары по командному пункту российских оккупантов в Киевской области.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил генерал Валерий Залужный.

"На Киевском направлении наши артиллеристы устроили highway to hell командному пункту и пункту обеспечения 35-й армии Восточного военного округа ВС РФ", - отметил Залужный.

На видео, снятом с дрона, видно несколько точных ударов украинских артиллеристов по командному пункту захватчиков.

Напомним, что противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского показали процесс уничтожение вражеского танка.

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