Украинская артиллерия уничтожила командный пункт РФ на Киевщине / скриншот
Украинские артиллеристы успешно нанесли удары по командному пункту российских оккупантов в Киевской области.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил генерал Валерий Залужный.
"На Киевском направлении наши артиллеристы устроили highway to hell командному пункту и пункту обеспечения 35-й армии Восточного военного округа ВС РФ", - отметил Залужный.
На видео, снятом с дрона, видно несколько точных ударов украинских артиллеристов по командному пункту захватчиков.
Напомним, что противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского показали процесс уничтожение вражеского танка.