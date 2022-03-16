Воинам 30 ОМБр удалось уничтожить технику врага.

Противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского показали процесс уничтожения вражеского танка.

Ролик появился в Facebook бригады.

"Противотанкисты продолжают сезон охоты на российские танки. Вот так, спокойно и с юмором они добавили работы переработчикам лома. Еще один вражеский танк уничтожен", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что военные не скрывают восторга от успешного выстрела.

Напомним, что украинские защитники плодотворно работают над уничтожением тяжелой техники врага. Ранее в прицел воинов 30 ОМБр имени князя Константина Острожского попал вражеский танк.

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