Военные показали охоту на танки РФ / REUTERS
Противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского показали процесс уничтожения вражеского танка.
Ролик появился в Facebook бригады.
"Противотанкисты продолжают сезон охоты на российские танки. Вот так, спокойно и с юмором они добавили работы переработчикам лома. Еще один вражеский танк уничтожен", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что военные не скрывают восторга от успешного выстрела.
Напомним, что украинские защитники плодотворно работают над уничтожением тяжелой техники врага. Ранее в прицел воинов 30 ОМБр имени князя Константина Острожского попал вражеский танк.