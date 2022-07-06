Патриоты передали Вооруженным силам новые цели в городе.

Партизаны временно оккупированного российскими войсками Херсона записали новое видеообращение, в котором пригрозили захватчикам расправой.

Ролик распространили местные Telegram-каналы и паблики в соцсетях.

"Херсонские партизаны продолжают успешно передавать информацию ВСУ. Сегодня, 6 июля, возле ж/д вокзала был уничтожен склад с боеприпасами раш*стов. Хотим передать новые цели: Николаевской шоссе, 5-й километр, в помещение компании Solar находятся более 200 орков; Лютеранская, 1, бывшее здание СБУ – более 100 раш*стов, Оба места сожжем или мы, или ВСУ", – отметил партизан на видео.

Кроме того, он выразил поддержку акции "стоп референдум!":

"Мы будем блокировать здания, мы будем биться на улицах, а также на мостах. Мы не отдадим ни одного кусочка нашей земли. Мы не поддерживаем никакое российское правительство в Херсоне. Каждый, кто к нему причастен, уже есть в списках смертников!".

Также в сети появилась еще одна запись с предупреждением для россиян, оккупировавших Херсон.

На видео засняли безголовое "тело" оккупанта, подвешенное на дорожном указателе с обращением: "Ждите, мы идем, мы стараемся. Идем вам на помощь. Херсон – это Украина!".

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне вспыхнули склады российских оккупантов.

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