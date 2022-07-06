На данный момент неизвестно, кто стоит за инцидентом.

Мощный пожар вспыхнул во временно оккупированном Херсоне. Предварительно, уничтожены склады российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады рашистов", - говорится в сообщении.

По его словам, подробности уничтожения складов обнародуют позже. На данный момент неизвестно, кто стоит за подрывом.

Кроме того, в местных Telegram-каналах публикуют видео, на котором видно столб черного дыма и сильный пожар.

"Хлопки" на вражеских складах

После получения дальнобойной артиллерии наши военные все чаще наносят удары по тыловым позициям российских захватчиков. В субботу, 3 июля, "хлопок" произошел сразу в трех городах Донецкой области - в Снежном, Торезе и Харцызске. Жители слышали детонацию припасов оккупантов.

5 июля в Ясиноватой произошел взрыв в общежитии, где жили оккупанты.

На следующий день стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе с боеприпасами и горюче-смазочными материалами противника во временно оккупированном Донецке.

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