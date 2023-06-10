Враги убегают в пока подконтрольный РФ Крым, отметил мэр Мелитополя.

К российским оккупантам на "отжатую" ими базу отдыха на Арабатской стрелке прилетело несколько ракет.

Об этом в своем Telegram-канале в субботу, 10 июня, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. "Курортный сезон на Арабатке настолько горячий, что к рашистам на отжатой базе отдыха сегодня утром решили присоединиться несколько ракет", - написал он.

Федоров отметил, что захватчикам "почему-то компания не понравилась". "Поэтому сейчас колонны автомобилей с россиянами и местными коллаборантами экстренно выезжают в пока оккупированный Крым. А что такое, асвабадители? Жаркий климат не подходит?", - отметил городской голова.

Он выразил уверенность, что в Крыму им тоже "совсем скоро станет жарковато".

Ситуация на Арабатской стрелке - сейчас это стоит знать

9 июня Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям российских войск на Арабатской стрелке в районе временно оккупированного Геническа Херсонской области.

Сообщалось, что ракеты Storm Shadow могли поразить штаб, находившийся на территории базы отдыха "Бригантина" в селе Счастливцево Херсонской области. Кроме того, взрыв прогремел на территории лагеря "Буревестник".

В то же время Иван Федоров сообщил, что украинские защитники уничтожили группу российских оккупантов на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области.

Он заявил, что по уточненной информации, на Арабатской стрелке в Геническом районе не выдержали стены столовой на захваченной базе отдыха "Экспресс": они упали прямо во время трапезы военных Росгвардии.

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