Даже более 100 километров от линии фронта не помогают врагу скрыться от "бавовны".

Вооруженные Силы Украины могли поразили штаб оккупационных войск "Днепр" на Арабатской стрелке, который в апреле посещал президент РФ Путин.

К такому выводу пришли OSINT-аналитики, которые осуществили геолокацию места удара, пишет "Украинский милитарный центр".

Ракеты Storm Shadow могли поразить штаб, находившийся на территории базы отдыха "Бригантина" в селе Счастливцево Херсонской области, находящейся почти в 140 километрах от линии фронта. Кроме этого, взрыв прогремел на территории лагеря "Буревестник".

Видео дня

"Во время своего апрельского визита на временно оккупированную территорию Украины, Путин якобы посещал штаб оккупационных войск" Днепр", - отметили там.

OSINT-сообщество после исследований заявило, что удар был нанесен именно по штабу на территории детского лагеря, что подтверждают совпадения ориентиров на местности, которые были продемонстрированы на видео визита и фигурировали в материалах очевидцев.

В свою очередь городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram сообщил, что украинские защитники уничтожили группу российских оккупантов на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области.

Он подчеркнул, что россияне захватили сотни баз отдыха на побережье Азовского моря, однако курорт не оказался успешным, даже более 100 километров от линии фронта не помогают врагу скрыться от хлопка.

"По уточненной информации на Арабатской стрелке в Геническом районе не выдержали стены столовой на захваченной базе отдыха "Экспресс". Упали прямо во время трапезы военных Росгвардии. Ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем "скорых", которые не успевают их вывозить", - заявил он.

Удар по Арабатской стрелке - детали

Вооруженные силы Украины днем 9 июня нанесли удары по позициям российских войск на Арабатской стрелке в районе временно оккупированного Геническа Херсонской области. В сети опубликовали видео, на котором виден дым над предполагаемыми местами "прилетов". На одном из опубликованных роликов слышны взрывы.

Партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на своих "агентов" сообщает, что после взрывов гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо срочно покинул Геническ.