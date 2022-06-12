Глава Николаевской ОДА отметил, что украинцы не будут рисковать своими людьми.

Украинские военные будут постепенно освобождать Херсонскую область от российских оккупантов. ВСУ не могут позволить тактику с большими рывками по открытой местности.

Об этом глава Николаевской ОДА Виталий Ким рассказал в интервью La Repubblica.

По его словам, освобождать Херсонскую область будут постепенно, чтобы не рисковать людьми.

"Если бы мы это сделали, то потеряли бы многих людей. У нас другая концепция войны и жизни: россияне убивают своих солдат, мы стараемся ограничить потери. Они стреляют, мы полагаемся на военную тактику", - подытожил Ким.

Как ранее сообщал УНИАН, 10 июня украинская авиация ударила по опорному пункту, понтонной переправе и складам противника в пяти различных населенных пунктах Херсонщины. По результатам авиаударов и выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 оккупанта, реактивную систему залпового огня "Град", несколько единиц бронированной техники, 3 склада боеприпасов и 2 горюче-смазочных материалов.

Также руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж заявил, что по мере поступления западного оружия ВСУ смогут продвигаться еще активнее и вести не тактическое, а стратегическое наступление, в том числе и в Херсонский и Запорожской областях.

11 июня стало известно, что ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка.

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