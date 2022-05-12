Украина надеется на открытие гуманитарных коридоров в опасных регионах, однако очень сложно предсказать результаты переговоров с оккупантами.

Российские оккупанты не заинтересованы в эвакуации и делают все, чтобы блокировать выезды гуманитарных колонн из опасных регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

"Украина заинтересована в том, чтобы открывались гуманитарные коридоры, чтобы они предоставляли возможность нашим людям выбираться на безопасные территории. В то же время, россияне не заинтересованы в этом и поэтому они делают все, чтобы блокировать выезды гуманитарных колонн", - отметила она.

Ломакина подчеркнула, что это является нарушением международного гуманитарного права.

"Мы это фиксируем и этот вопрос поднимаем на уровень Организации Объединенных Наций, потому что это действительно является нарушением правил и обычаев ведения войны. И здесь должны вмешиваться уже и международные организации", - пояснила представительница ОП.

По ее словам, сейчас Украина надеется на открытие гуманитарных коридоров в опасных регионах, однако очень сложно предсказать результаты переговоров с оккупантами.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 12 мая, Ломакина заявила, что Украина будет добиваться режима прекращения огня для восстановления эвакуации людей на Донетчине и Луганщине.

По словам Ломакиной, гуманитарная ситуация в этих областях – на грани, ведь на складах остается немного гумпомощи, а эвакуация очень осложнена.

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