Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кофейни, магазины.

Россияне под дулами автоматов организуют туристический сезон на Арабатской Стрелке в Херсонской области.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В настоящее время санатории и базы отдыха на ВОТ Крым переполнены ранеными российскими военными, которых везут с материковой части Украины. Поэтому захватчики решили устроить себе отдых в курортных местах временно оккупированной Херсонщины. Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кафе, магазины и "создавать безопасные и комфортные условия для отдыхающих", - пишет омбудсмен.

Арабатская Стрелка граничит с оккупированным полуостровом, который используется агрессором как военная база для нападения на материковую Украину.

"Буквально над головами "отдыхающих" будут постоянно пролетать истребители, военные вертолеты, ракеты, которые несут смертельное оружие. Серьезную тревогу вызывает и экологическая ситуация в акватории Азовского моря, которая из-за войны РФ против Украины ухудшается с каждым днем", - пишет Денисова.

Она отметила, что, подвергая опасности гражданское население Украины, враг грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Европейскую конвенцию по правам человека.

Омбудсмен обратится к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека в Украине.

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