10 сентября ВСУ нанесли удар по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника.

Во временно оккупированном Херсоне уничтожено более 180 российских захватчиков.

Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что ВСУ нанесли удар по территории, где размещался личный состав и военная техника противника, еще 10 сентября.

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"Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что из-за приближения подразделений Вооруженных сил Украины оккупанты перемещают в Херсон резервы. В областном центре фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе.

Также захватчики усиливают административно-полицейский режим. Людям запрещен въезд и выезд из населенных пунктов, приближаться к переправам через реки, введен комендантский час, проводятся обыски.

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