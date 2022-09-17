Российское командование шокировано контрнаступательными действиями ВСУ, отметил обозреватель.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть высокие шансы освободить Херсонскую область. Уже даже сами россияне понимают абсурдность приказов своего командования на данном направлении.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона рассказал, в какую ловушку могут попасть захватчики возле Херсона в ближайшее время.

"В направлении Херсона, где наше контрнаступление не очень зависит от рек, происходят очень интересные события", – отметил эксперт. Видео дня

Коваленко не исключил, что в ближайшее время ВСУ блокируют Херсон вдоль границы:

"Любое отступление вооруженных сил России будет невозможно, особенно, если будет увеличена полноводность Ингульца. На сегодняшний день, я так понимаю, российское командование испугано или шокировано именно контрнаступательными действиями ВСУ".

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

По состоянию на 13 сентября сообщалось, что ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, но не называют освобожденные населенные пункты в целях соблюдения норм безопасности.

Полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что мешает украинским бойцам освободить Херсон.

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