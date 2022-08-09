По его словам, ВСУ уже ведут контрнаступление в направлении Херсона, но делают это не как россияне - любой ценой, а разумно, нанося максимальные убытки врагу.

"Контрнаступление на Херсон" уже стало политической фигурой.

Такое мнение высказал в интервью BBC Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Конечно, военные вещи должны комментировать военные эксперты, но за месяц, в течение которого Украина говорит о предстоящем контрнаступлении на Херсон, Россия, если верить Алексею Арестовичу, стянула туда уже около 30 БТГ, и сейчас там эксперты ожидают уже чуть ли не новую "Курскую дугу", и в военном плане, и в политическом. Так речь шла о настоящей подготовке контрнаступления, или это была какая-то большая возможность для того, чтобы россияне стянули туда какие-то большие силы с Донбасса?" - отметил Подоляк.

По его словам, война - это динамичный процесс, постоянная смена тактических целей.

"Безусловно, Россия имеет достаточно большое количество ресурсов, чтобы попытаться переломить ход войны. Для них, давайте откровенно, исходя из тех целей, которые они проговаривали с самого начала, складывается неудачно. Они тоже ищут возможности нанести нам поражение и концентрируют ударные группировки на тех или иных направлениях. Безусловно, с точки зрения военного дела намного лучше говорить не о конкретных спецконтроперациях, а в целом о возможности деблокады", - убежден он.

Подоляк подчеркнул, что для Украины невозможно представить, что Херсон останется у оккупантов - это принципиально.

"Более того, события на Антоновском мосту показывают, что для нас принципиально освободить именно Херсон, потому что это очень большой город. Это единственный город такого размера, который находится в оккупации, если не учитывать Луганск и Донецк - это другой вопрос, это вопрос восьми лет войны. И поэтому определенные действия (для этого) наша армия предпринимает уже сегодня. Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, что их здесь будут сжигать. Это ключевое", - отметил Подоляк.

Как известно, Херсон - единственный областной центр, который оккупировали россияне с начала полномасштабной войны, но самый большой захваченный город на самом деле - Мариуполь.

Контрнаступление ВСУ постепенно идет уже сегодня, ведь мы не воюем как Россия. Это Россия формирует большие колонны, которые отправляет в одном направлении, независимо от того, сколько людей погибнет, подчеркнул советник председателя ОП.

"Жуковская технология: положим столько мяса, извините, сколько положим, но эту высоту возьмем. Мы так не воюем. У нас война совсем другая, креативная война, и наши партнеры это видят. Креативная война - это нанести максимальный ущерб тыловому обеспечению, обезкровить армию. Бить по базам топлива, боекомплекту, оперативно-тактическим штабам. Контрнаступления - это постоянно, как у Мухаммеда Али "порхать как бабочка и жалить как пчела". Это мы и делаем. И это просто фантастическая тактика наших Вооруженных сил", - заявил Подоляк.

Ранее в Херсонской ОВА заявили, что потеря этого региона станет для оккупантов крупным политическим поражением, поэтому они концентрируют максимум усилий для удерживания захваченных территорий.

До этого в британской разведке сообщили, что война в Украине скоро войдет в новую фазу, с тяжелыми боями вдоль линии фронта протяженностью около 350 километров, простирающуюся на юго-западном направлении от окраин Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр.

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