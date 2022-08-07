Так, в район Токмака за два дня перебросили 3-4 батальонно-тактических групп.

На Запорожское направление оккупанты перебросили новые подразделения, сейчас в регионе ситуация напряженная.

В район Токмака за два дня перебросили 3-4 батальонно-тактических групп. Об этом в эфире "Фейгин Live" заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Есть мнение, что они готовят наступление, с другой стороны – что готовятся к обороне. Но есть группировка в районе Новой Каховки, достаточно серьезная. Речь идет о 10-15 БТГ. Вопрос, куда их кинут – на усиление Херсонского или Запорожского направления", - отмечает Арестович.

Напомним, Арестович объяснил, почему Кремль так ненавидит "Азов". Сейчас российский режим пытается выставить азовцев брошенными и преданными Украиной.

Как писал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка Донецкой области прогремел взрыв. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные.

Россия сразу же обвинила в произошедшем Вооруженные силы Украины.

Украина заявила, что взрыв в Еленовке был террористическим актом, с целью скрыть военные преступления РФ, дискредитировать ВСУ и сорвать поставки западного оружия.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" по личному указанию ее владельца Евгения Пригожина.

Вас также могут заинтересовать новости: