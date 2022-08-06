Местные жители слышат разговоры российских захватчиков о том, что как только начнется контратака Вооруженных сил Украины, они будут оттуда просто бежать.

Потеря Херсонщины для оккупантов будет большим политическим поражением, поэтому они концентрируют максимум усилий для удерживания территорий.

Об этом первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Херсонщина для них уже смертельно необходима, потому что большое количество политического внимания инвестировали в Херсон и Херсонщину. Они уже сделали столько заявлений и визитов официальных лиц: руководство администрации президента РФ и большое количество депутатов госдумы", - сказал он.

По словам Соболевского, если россияне потеряют Херсонщину – это будет очень большое политическое поражение для них.

"Поэтому я уверен, что они будут пытаться прилагать максимальные усилия для удержания этих территорий. Но наши Вооруженные силы очень круто там работают. Я уверен, что все будет полностью деокуповано, необходимо терпение", - добавил он.

Соболевский отметил, что у оккупантов очень большое количество потерь на Херсонщине, и личный состав абсолютно деморализован.

По его словам, местные жители слышат разговоры российских захватчиков о том, что как только начнется контратака Сил обороны Украины, они будут оттуда просто бежать.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в интервью The Sunday Times министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге. Для этого собираются миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием.

19 июля министр обороны отмечал, что скорость деоккупации захваченных территорий зависит от темпов получения оружия.

Сегодня, 6 августа, в британской разведке сообщили, что война в Украине скоро войдет в новую фазу, с тяжелейшими боями вдоль линии фронта протяженностью около 350 километров, простирающуюся на юго-западном направлении от окраин Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр.

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