За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области.

В Харьковской области вражеский снаряд попал в трактор в поле, погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В течение прошлых суток враг продолжал обстрелы Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, произошли пожары", - написал он.

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Синегубов добавил, что в Харьковском районе один из российских снарядов попал в трактор в поле, в результате погиб 71-летний мужчина.

В Изюмском районе из-за обстрелов загорелся склад с семенами подсолнечника. Около 500 тонн подсолнечника удалось спасти.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью россияне нанесли удары по Харькову. В результате вражеских ударов по центру города ранена женщина.

Также в результате ночных обстрелов в центре Харькова разрушено историческое здание и школа.

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