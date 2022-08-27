Отмечается, что похищенный был заместителя местного гауляйтера.

Российские оккупанты в Харьковской области похитили предателя Украины. Игоря Познянского с мешком на голове увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщил Боровский поселковый совет в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Боровская объединенная территориальная громада все еще остается под временной российской оккупацией. Несмотря на это, колаборантам там не живется спокойно.

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Так, Познянского с мешком на голове вывели из его дома, после чего увезли в неизвестном направлении. О дальнейшей его судьбе ничего неизвестно. При этом с его двора оккупанты вывозят технику и выносят ценные вещи.

"На самом деле это довольно распространенная практика, такая судьба постигла уже многих коллаборантов на оккупированных территориях Украины, ведь предателей не любят нигде. Обычно они взрываются в собственных авто, бесследно исчезают или, в лучшем случае, попадают за решетку", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас громадой руководит главный гауляйтер Сергей Агарков. Игорь Познянский был заместителем главного предателя в Боровой, но это его не спасло.

Как ранее сообщал УНИАН, во временно оккупированном городе Бердянске Запорожской области местные партизаны взорвали коллаборанта из местного ГАИ. Позже в оккупационной администрации города сообщили, что заместитель начальника ГАИ в оккупированном Бердянске скончался после полученных травм.

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