По его словам, потери врага - колоссальные.

"Золотой запас" российской армии знатно потрепало, некоторые бригады и подразделения уничтожены на 70-80%.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Особенно, по его словам, сильно досталось десанту и части спецназа врага.

"ВДВ повышибало "золотой запас", т.е. это звено командир батальона - штаба - бригады. То есть это наиболее подготовленные специалисты в расцвете сил. Комбаты. И вот его повышибали очень сильно, вплоть до полной гибели командования полков, бригад и батальонов. Потери - колоссальные", - отметил Арестович.

Напомним, Арестович спрогнозировал, когда российские войска начнут отходить из Украины.

По словам советника главы ОП, у россиян возникнет ощущение бессмысленности того, что происходит, и они начнут отходить с украинских территорий.

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