По словам Александра Коваленко, Украина пока не может поражать ключевые российские аэродромы западным оружием.

Существует три ключевых фактора, почему Украине разрешили бить западным оружием по территории РФ, считает военный эксперт Александр Коваленко.

"В 2022 году наши партнеры даже не дискутировали на тему такого разрешения для Украины, чтобы использовать западное оружие на территории РФ, это вообще было табу. Сейчас мы видим, как меняется общее восприятие российской угрозы. В России больше видят террористическое государство, которое занимается геноцидом и не имеет серьезного потенциала, чтобы угрожать странам НАТО. Второй фактор - это повышение террора самого Харькова, целенаправленные удары по гражданским объектам, направленный геноцид населения. И третий фактор - если бы это разрешение было предоставлено раньше, всего этого террора не произошло бы, ведь мы могли бы работать на опережение", - пояснил Коваленко в эфире телемарафона.

Он также рассказал, поможет ли такое решение обезопасить Харьков и другие приграничные населенные пункты от постоянных российских атак.

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"Харьков не может спать спокойно, пока не закончится война. И даже после окончания войны, есть риски, что некоторое время покоя для харьковчан не будет. Это касается не только Харькова, но и всей приграничной полосы. Это может уменьшить уровень террора, отодвинуть российские подразделения от границы", - сказал Коваленко.

Он также добавил, что сейчас Украина не может поражать ключевые российские аэродромы, которые применяют для выполнения боевых задач, однако работа в этом направлении продолжается.

"В 50-километровой зоне, вглубь территории РФ, есть аэродромы, но их не так часто используют для выполнения боевых задач. Глубже на территорию РФ есть тот же Морозовск, Шайковка, по ним надо наносить удары. Там базируется тактическая авиация - Су-34, стратегическая - Ту-22М3 и тому подобное. Но здесь мы должны получить разрешение на полный функционал дальнобойных ракет до 300 км. Пока мы не получили такое разрешение, мы ограничены 50 км", - добавил Коваленко.

Разрешение западных стран бить по территории РФ: последние новости

Накануне более 10 стран-союзников Украины разрешили Киеву использовать присланное оружие для ударов по территории РФ. Например, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила Киев, что 24 истребителя F-16, которые Нидерланды намерены передать Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России.

По словам военного Юрия Федоренко, Силы обороны уже начали применять западное оружие на территории РФ на Харьковском направлении. По его мнению, когда оружие поступит в полном объеме, это позволит "кардинально изменить ситуацию на многих участках фронта уже через несколько месяцев".

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