Российские захватчики уничтожили вдребезги село Яковлевка, что на Харьковщине. По масштабам разрушений кажется, что населенным пунктом пронесся смерч.
Жуткие кадры последствий "братской любви" россиян обнародовали в Министерстве обороны Украины.
На месте села разрушены дома, пожарища, боль и злость за содеянное оккупантами. Селяне говорят, что "в полной мере ощутили "братскую любовь" соседней негосударства".
Однако, как отметили в оборонном ведомстве, селяне не теряют оптимизма, несмотря на шокирующие масштабы разрушений.
"Говорят, все восстановят. И никак иначе. Отстроим, одержим победу", - отметили в Минобороны.
Отметим, российские оккупанты еще в начале марта совершили авианалет на поселок Яковлевка Харьковской области. В поселке проживали почти 600 человек. В результате бомбардировки вражеской авиацией в поселке не уцелел ни один из домов. В частности, из 45 домов 21 дом был разрушен до основания, еще 24 – повреждены.
По информации полиции, погибли четыре человека, среди них – один пограничник. Кроме того, 14 гражданских получили ранения.
Ситуация в Харьковской области: что известно
Российские оккупанты непрерывно обстреливают Харьковщину. В населенных пунктах, находящихся в оккупации, сложилась чрезвычайная гуманитарная ситуация.
Вчера ВСУ уволили от российских оккупантов населенный пункт Момотово в Харьковской области, а также Кутузовку и Русскую Лозовую.