По масштабам разрушений кажется, что населенным пунктом пронесся смерч.

Российские захватчики уничтожили вдребезги село Яковлевка, что на Харьковщине. По масштабам разрушений кажется, что населенным пунктом пронесся смерч.

Жуткие кадры последствий "братской любви" россиян обнародовали в Министерстве обороны Украины.

На месте села разрушены дома, пожарища, боль и злость за содеянное оккупантами. Селяне говорят, что "в полной мере ощутили "братскую любовь" соседней негосударства".

Однако, как отметили в оборонном ведомстве, селяне не теряют оптимизма, несмотря на шокирующие масштабы разрушений.

"Говорят, все восстановят. И никак иначе. Отстроим, одержим победу", - отметили в Минобороны.

Отметим, российские оккупанты еще в начале марта совершили авианалет на поселок Яковлевка Харьковской области. В поселке проживали почти 600 человек. В результате бомбардировки вражеской авиацией в поселке не уцелел ни один из домов. В частности, из 45 домов 21 дом был разрушен до основания, еще 24 – повреждены.

По информации полиции, погибли четыре человека, среди них – один пограничник. Кроме того, 14 гражданских получили ранения.

Ситуация в Харьковской области: что известно

Российские оккупанты непрерывно обстреливают Харьковщину. В населенных пунктах, находящихся в оккупации, сложилась чрезвычайная гуманитарная ситуация.

Вчера ВСУ уволили от российских оккупантов населенный пункт Момотово в Харьковской области, а также Кутузовку и Русскую Лозовую.

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