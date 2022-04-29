На Харьковщине ВСУ освободили от оккупантов село Момотово / фото УНИАН, Арсен Петров
Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Момотово в Харьковской области.
Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.
"Таким образом происходит отодвигание оккупантов от Харьковской окружной", - добавил Бочкала.
По словам украинских защитников, село Момотово освобождено от рашистов вместе с Кутузовкой, о чем сообщалось ранее.
ВСУ сообщают, что кроме Кутузовки освободили также и Момотово на Харьковщине
Добавим, что Момотово находится в 6 километрах от Харькова.
Напомним, что ранее ВСУ освободили от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине.