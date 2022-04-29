Армию РФ оттесняют от харьковской окружной дороги.

Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Момотово в Харьковской области.

Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.

"Таким образом происходит отодвигание оккупантов от Харьковской окружной", - добавил Бочкала.

По словам украинских защитников, село Момотово освобождено от рашистов вместе с Кутузовкой, о чем сообщалось ранее.

Добавим, что Момотово находится в 6 километрах от Харькова.

Напомним, что ранее ВСУ освободили от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине.

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