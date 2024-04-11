Горожан призывают позаботиться о собственной безопасности.

Днем в четверг, 11 апреля, российская захватническая армия ударила ракетами по Харькову. Об этом сообщает местная власть.

В 14:24 городской голова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что в Харькове слышали "прилет". Уже через несколько минут он сообщил о новых взрывах и призвал людей быть осторожными. Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник сообщил о российских ракетах в воздухе.

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Обновлено в 14:50: Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждает, что сохраняется ракетная опасность для Харьковской и Донецкой областей.

Обстрелы Харькова: последние новости

Как известно, российские оккупанты еще больше усилили террор Харьковской области. В последнее время они активно бьют по объектам критической инфраструктуры, после этих ударов в городе возникают серьезные проблемы с электроснабжением.

Во время сегодняшнего массированного ракетного обстрела россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города, временно остановило свою работу метро.

Напомним, недавно на росТВ представитель российской Государственной думы заявил, что захватчики должны превратить Харьков в город, в котором будет невозможно жить. Он хочет, чтобы украинцы покинули город.

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