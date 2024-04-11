Глава МИД убежден, что приезд высоких должностных лиц западных союзников поспособствует более быстрому принятию решения о предоставлении Украине систем "Пэтриот".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после очередного массового ракетного обстрела со стороны РФ пригласил высокопоставленных чиновников стран-союзников провести ночь в Харькове.

Об этом глава МИД Украины сообщил в сети X. Министр отметил, что этой ночью Россия запустила более 80 ракет и дронов по Украине, главным образом направив их на объекты критической гражданской инфраструктуры. Шесть из этих ракет были баллистическими.

Кулеба подчеркнул, что Украина единственная страна в мире, которая страдает от ударов баллистических ракет.

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"Сейчас нет другого места, где должны быть "Петриоты", - констатирует Кулеба.

"Я уверен, что если те, от кого зависит их предоставление Украине, проведут хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я был бы готов отправиться вместе с ними", - подчеркнул Кулеба.

Ночная атака оккупантов

Этой ночью российские захватчики совершили массированную атаку ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, Россия запустила 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К и 12 зенитных управляемых ракет С-300. Ни одна из этих ракет не была сбита украинскими силами ПВО.

Ранее Кулеба заявил, что международные партнеры Украины не предоставляют достаточного количества систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных атак, хотя они имеют в наличии в своих арсеналах более 100 систем Patriot.

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