После уже привычных ударов "Калибров" и "Искандеров" армия РФ начала применять против Украины ракеты Х-59 "Овод".

Использование ракеты Х-59 "Овод" армией РФ было достоверно подтверждено еще в начале апреля. Тогда рашисты ударили ею по такому "военному объекту", как зернохранилище. Что является одним из многочисленных эпизодов террора гражданского населения Украины.

Но теперь именно эта ракета вместе с Х-22 времен Хрущева становится одним из основных средств поражения для рашистов.

Назначение Х-59 "Овод"

Х-59 "Овод" - это еще советская дозвуковая ракета, которая была создана в 70-х годах и должна была решить задачу уничтожения целей, защищенных зенитными ракетными комплексами средней и большей дальности.

При создании ракеты разработчики пошли по пути компиляции уже отработанных решений, в частности взяв телевизионную головку наведения с ракеты Х-29Т. Механизм пуска выглядел достаточно прогрессивно – ракета передавала по радиоканалу изображение с "головы", а оператор мог управлять ею, наводя на цель.

Дальность пуска Х-59 в первой версии составляла всего 40 км. А качество изображения было настолько низким, что использование ракеты было эффективным только в солнечную безоблачную погоду.

Модернизация Х-59

После развала СССР работы над Х-59 продолжились и ракета была почти полностью видоизменена, получив индекс Х-59М. Дальность кардинально увеличили, установив вместо твердотопливного – малогабаритный турбореактивный двигатель. Вместе с улучшением командной связи это привело к увеличению дальности до 115 км.

Уже на ее базе была создана противокорабельная ракета Х-59МК, впервые показанная в 2001 году. Она имеет свою активную радиолокационную головку самонаведения и дальность до 285 км. И именно с Х-59МК уже пошло дальнейшее развитие ракеты.

В частности, Х-59МК2, представленная в 2009 году, якобы получила продвинутую систему наведения, которая позволяла круглосуточное использование ракеты. Она включала инерционную систему, спутниковую навигацию и электронно-оптическую головку самонаведения с системой распознавания ориентиров по маршруту полета и цели.

ТТХ Х-59МК2

Стартовая масса : 900 кг

: 900 кг Двигатель : ТРДД-50 с тягой 450 кгс.

: ТРДД-50 с тягой 450 кгс. Боевая часть : 283-320 кг

: 283-320 кг Отклонение от точки прицеливания : 3-5 м

: 3-5 м Дальность пуска : 285 км

О широком распространении этой ракеты информации нет. Но некоторые выводы о реальных результатах разработки можно сделать на основе демонстрации в 2021 году очередной "модернизации" Х-59МКМ. В ней было решено отказаться от электронно-оптической системы и обеспечить точность только инерциально-спутниковой системой наведения.

Помимо дальности все остальные характеристики Х-59М остались почти неизменными. Вес боевой части от 280 до 310 кг, скорости полета – "высокий дозвук" – 0,9 Маха. Среди носителей Х-59М современных версий отмечают Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57.

Стоимость Х-59М/МК2/МКМ не разглашали, однако в любом случае она ниже полноценной дальнобойной крылатой ракеты. В то же время перейти на самые дешевые бомбардировки обычными бомбами РФ не может, потому что последняя попытка привела к массовому "птицепаду" среди российских самолетов, ставших доступными для украинских средств противовоздушной обороны.

В этой ситуации использование модернизированных версий Х-59 является определенным компромиссом. В то же время неизвестны ни запасы современных модернизаций Х-59МК2/МКМ, ни количество российских пилотов, умеющих ее применять и еще не сбитых.