Беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.

Этой ночью дроны Главного управления разведки Министерства обороны долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбе.

"Информацию о многочисленных взрывах в Заводском районе Саратова, где и находится НПЗ, подтвердили не только жители в соцсетях, но и местные власти. Губернатор Саратовской области объяснил взрывы в городе - работой ПВО по БпЛА. Он подтвердил, что часть "обломков" упала на территорию нефтеперерабатывающего завода", - отметил собеседник.

Местные СМИ подтверждают, что беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод ранее известный как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Атака на завод в Саратове - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Россию снова атаковали дроны, в частности, под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Саратове. РосСМИ писали: власти Саратовской области сообщили, что ночью над территорией Саратова ликвидировали БпЛА, часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района, где расположен Саратовский НПЗ.

Жители Саратова заявили о пожаре в районе НПЗ после атаки БпЛА, в сети появились многочисленные видео. Часть жителей утверждает, что горит факел НПЗ, однако, судя по кадрам, факел расположен правее предполагаемого пожара.

Впоследствии источник УНИАН в спецслужбах проинформировал, что данная атака была спецоперацией Главного управления разведки.

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