Дроны ГУР впервые поразили российские корабли в Каспийском море, - источники (видео)

В результате ударов БпЛА поражения получили по меньшей мере два объекта в г. Каспийск.

В результате инновационной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 километров.

Как сообщили УНИАН источники в разведке, атака с помощью дронов-камикадзе состоялась утром 6 ноября. В результате ударов БпЛА поражения получили по меньшей мере два объекта в г. Каспийск, что в республике Дагестан (РФ). В частности, вероятно это ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Согласно сообщениям в СМИ, на пораженном объекте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Атакованная флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

Также, по словам собеседника, в результате операций также приостановлена работа аэропорта в г. Махачкала.

Атака дронов на Дагестан - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно, чтобеспилотники атаковали Дагестан в районе Каспия, целью предварительно был главный пункт базирования Каспийской флотилии Военно-морского флота России, где, согласно открытым данным, базируются отдельные части береговых войск, в том числе и морская пехота.

Однако пожара в районе пункта базирования не зафиксировано, согласно данным мониторинга пожаров NASA. В сети распространили фотографии и видео пролета БпЛА и последующего его сбития. Местные паблики также сообщали о приостановке работы аэропорта Махачкалы и задержках рейсов в Пермь и Москву.

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