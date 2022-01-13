Приговор вынесен заочно осужден Иржи Урбанек и дальше находится на оккупированной части Донбасса.

Высший суд в столице Чехии Праге в апелляционной инстанции подтвердил приговор в 20 лет лишения свободы, еще одному гражданину страны, который в рядах российских гибридных сил воевал против Украины на Донбассе.

Приговор, который таким образом вступил в силу, вынесен заочно: осужденный Иржи Урбанек и дальше находится на оккупированной части Донбасса, пишет Радио Свобода.

Как подтвердил суд, 48-летний Урбанек, по прозвищу Бегемот, совершил предусмотренные Уголовным кодексом Чехии преступления террористического нападения и участия в террористической группировке.

Как заявил судья-докладчик Александр Кароли, заявления Урбанека, сделанные в соцсетях, были подтверждены, и было однозначно доказано, что он активно участвовал в боях против властей Украины, а также где именно, когда и в рядах каких подразделений он это делал.

По словам Кароли, при таких условиях первоначальный приговор в 20 лет лишения свободы мог бы быть и значительно выше, и апелляционный суд считает его скорее умеренным. Но повышать срок суд не стал.

Кроме доказательств из соцсетей, суд также принял во внимание показания и объяснения свидетелей, которые, в частности, сообщили, что Урбанек поехал на оккупированную часть Донбасса в первую очередь за заработком, при этом называя тамошние гибридные силы, в рядах которых он воевал, "насильниками и бандитами".

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А по словам матери Урбанека, тот одалживал деньги по всей Чехии, но не возвращал их.

По сообщениям, Урбанек был в прошлом осужден в Чехии уже 13 раз, преимущественно за имущественные преступления, кражи и тому подобное.

Еще в 2018 году Урбанек рассказывал о своем членстве в "регулярных военных силах" группировки "ДНР " журналистам программы Радио Свобода Донбасс.Реалии. Он утверждал, что при этом "не состоит в каких-то организованных преступных группировках", "никаких преступлений не совершал" и чешской полиции "не боится".

В 2020 году Урбанек и его сообщник в Донецке, тоже чех Павел Ботка, заявили в интернете, что уже не воюют, приняли, мол, ислам и теперь продают в Донецке мебель одной из чешских мебельных фирм.

Как следует из заявлений их самих и представителей фирмы, мебель, вероятно, завозили в Донецк из России через неподконтрольный Киеву участок границы, то есть с нарушением закона.

На днях, 11 января, в похожем апелляционном деле Высший суд в Праге уменьшил срок лишения свободы с 20 до шести лет другому чеху, осужденному тоже за участие в войне России против Украины. В том случае суд признал, что хвастливые сообщения в соцсетях, которые делал Лукаш Новачек, и его публичные заявления о борьбе с "украинскими фашистами" не доказывают его участия непосредственно в боевых действиях, то есть преступлениях террористического характера, хотя подтверждают обвинения его участии в террористическом сообществе.

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Россия начала агрессию против Украины, вторгшись гибридными войсками на территорию Донецкой и Луганской областей весной 2014 года.

Этому предшествовали руководимые Кремлем протесты за отсоединение от Украины и создание "независимых республик", что перешло в захват наемниками российских спецслужб органов местного самоуправления.

Несмотря на многочисленные факты участия регулярных войск РФ на Донбассе, Россия продолжает отрицать свою причастность, чтобы не брать ответственность за последствия вооруженного конфликта.

При этом Кремль не идет на диалог и пытается заставить Украину признать субъектность "ЛДНР".

По подсчетам Украинского института национальной памяти, с начала российской агрессии вследствие ранений погибли 4 488 украинских военных.

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