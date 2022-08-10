Представитель ГСЧС считает, что существует вероятность использования Россией боевых отравляющих веществ, а это достаточно серьезное оружие и защита от него для населения такая же, как и для промышленной химии.

В случае химической опасности в первую очередь гражданам нужно защитить органы дыхания и зайти в загерметизированное помещение.

Об этом сообщил директор департамента организации мероприятий гражданской защиты государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктор Витовецкий во время телемарафона.

Что касается химической опасности, то существует два варианта: авария на химическом производстве и атака ракетами, которые несут в себе боевые химические вещества.

Что делать в случае химической опасности?

"В случае аварии на химически опасном объекте запасы химвеществ и утечка может вызвать большую зону поражения. Первое, это оставить улицу, зайти в помещение и максимально его загерметизировать, чтобы ядовитые вещества не попали в органы дыхания", - сказал он.

Витовецкий добавил, что современные пластиковые окна достаточно герметичны, но дверные проемы нужно проложить влажным материалом. Обязательно нужно закрыть дымвентканалы в зданиях, чтобы также остановить поток воздуха.

Альтернативой противогазу, которого обычно нет в домах граждан в бытовых условиях, Витовецкий считает ватно-марлевую повязку.

По его словам, основные источники промышленного загрязнения – это аммиак и хлор. В случае выброса амика нужно такую маску можно смачивать в растворе 2-5% уксусной кислоты, а в случае утечки хлора - 2-5% раствором соды.

"Основная опасность – это органы дыхания, поэтому первая и главная задача защитить именно органы дыхания", - подчеркнул он.

Также, по словам специалиста, если говорить о химической атаке на население, то очень опасными являются запрещенные фосфорные бомбы, которые применяют россияне.

"Опасность фосфора – высокая температура возгорания. Все то, что вы можете видеть в воздухе, оно падает на землю и пока оно не сгорит полностью, это почти невозможно потушить... Если попадает на человека, то ожоги будут огромные", - сказал он.

Представитель ГСЧС считает, что существует вероятность использования Россией боевых отравляющих веществ, а это достаточно серьезное оружие и защита от него для населения такая же, как и для общей промышленной химии.

Распознавать на запах случай химической атаки уже не будет иметь смысла, ибо этот запах будет означать получение смертельной дозы химотравления.

"Те, кто почувствуют какой-то запах, уже, к сожалению, ничего не расскажут. Потому что мельчайшая концентрация ядовитого вещества в воздухе для человека смертельна", - пояснил он.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, сегодня угроза применения Российской Федерацией химического оружия в Украине остается минимальной.

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