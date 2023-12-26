Он напомнил, что Марьинка держалась почти два года, а методика российских войск по захвату этого города такая же как была в Бахмуте.

Украинские войска находятся в северной части Марьинки и подготовили оборонительный рубеж вне города, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на пресс-конференции.

Так, на просьбу представителя СМИ подтвердить или опровергнуть распространенную кремлевскими СМИ вчера информацию о захвате этого города в Донецкой области, он ответил: "Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Каждый клочок. Но когда на этом узеньком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, сзЗемлей, и с нашими бойцами, жизнь наших бойцов нам важнее.... По состоянию на сегодняшний день наши войска еще находятся в северной его части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует".

Он напомнил, что Марьинка держалась почти два года, а методика российских войск по захвату этого города такая же как была в Бахмуте.

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"Уничтожаются улица за улицей, квартал за кварталом. Закапываются наши бойцы ... И то, что мы сейчас отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах уже оборудовали позиции вне Марьинки, мне кажется, - в этом нет ничего такого, что может вызвать общественный резонанс. Война. К сожалению, она такая", - сказал Залужный.

Ситуация в Марьинке - что предшествовало

Вчера днем российские СМИ распространили информацию, о том, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе Кремля Владимиру Путину о взятии под контроль города Марьинка в Донецкой области.

По словам Шойгу, "взятие" Марьинки позволило существенно отодвинуть артиллерию ВСУ от Донецка, а также дало российским войскам "дополнительные возможности к дальнейшим действиям на этом направлении".

В то же время спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку продолжаются, говорить о ее полном увлечении некорректно. По его словам, наши военслужащие находятся в административных границах Марьинки.

Как известно, в последнее время российские оккупанты сосредоточили свои атаки на Авдеевке и Марьинке, которые расположены вблизи оккупированного Донецка. Учитывая то, что Марьинка фактически полностью разрушена, украинские защитники ведут оборону из руин домов.

В первые дни декабря британская разведка информировала, что российские оккупанты в последнее время медленно продвигаются сквозь руины города Марьинка Донецкой области. Аналитики подчеркнули, что нынешние российские операции против Марьинки являются частью осеннего наступления, целью которого является расширение контроля над всей Донецкой областью.

В связи с этим в разведке отметили, что россияне в настоящее время контролируют большую часть городской застройки, а под контролем ВСУ остаются небольшие территории на западной окраине Марьинки.

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