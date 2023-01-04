После взрыва россияне начали размещаться в домах культуры в спальных районах города.

Жители оккупированной Макеевки, где произошел мощный прилет по "училищу" с российскими оккупантами, подтверждают информацию о том, что путинские военные понесли значительно большие потери, чем об этом заявляли в Минобороны РФ.

Как рассказали в комментарии ТСН жители оккупированного города, в результате удара ВСУ ликвидированы несколько сотен рашистов, а не 63, как говорили у Шойгу.

По информации очевидцев, взрыв был настолько мощным, что его было слышно как минимум за 15 километров. "В городе поговаривают, что погибли как минимум 300 военных. Подтверждением этого может быть то, что взрыв был очень мощным. Город вздрогнул в тот миг", — говорят они.

Видео дня

Один из жильцов дома, расположенного в 15 км от места "прилета", утверждает, что после взрыва россияне начали размещаться в домах культуры в спальных районах города.

Удар по расположении оккупантов в Макеевке

В ночь на 1 января ВСУ нанесли мощный удар из HIMARS по российским оккупантам, которые находились в здании училища в Макеевке Донецкой области.

По неофициальной информации, ликвидированы сотни рашистов. В свою очередь, в Минобороны РФ заявляют лишь о 89 погибших. Более того, в так называемой "ДНР" вину за гибель российских военных перекладывают на них самих, ведь они "засветили" свое местонахождение, активно пользуясь мобильными.

3 января в Самаре, Сызрани, Тольятти и других российских городах состоялись траурные митинги по погибшим россиянам, которые отправились убивать украинцев и были ликвидированы на базе в профтехучилище Макеевки.

Вас также могут заинтересовать новости: