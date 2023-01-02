По мнению Киричевского, российское командование согнало в Макеевку мобилизованных с важными военными специальностями. Они имели подготовку и относились к "элитным" мобилизованным.

Уничтожены в Макеевке российские военные должны были стать основной частью мобилизованного резерва РФ.

Об этом заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский на "Эспрессо". По его словам, россияне признали, что не ожидали такого удара.

"Что касается удара по Макеевке, то здесь следует отметить хорошую работу нашей разведки. Россияне уже разгоняют информацию, что кто-то неизвестный перед самым ударом запустил фейерверк и часть их военных вышла на улицу, что спасло им жизнь. То есть этим фактом они признают, что не ожидали вообще, что ВСУ могут нанести удар по этому военному объекту", - отметил эксперт.

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По мнению Киричевского, российское командование согнало в Макеевку мобилизованных с важными военными специальностями. Они имели подготовку и относились к "элитным" мобилизованным.

"Россияне считали, что общежитие в Макеевке является для них глубокой тыловой базой. Именно поэтому они согнали туда не просто каких-то мобилизованных. Туда были перемещены специалисты по связи и военные других важных специальностей. Они должны были стать костяком группировки войск на Востоке Украины. Это были "элитные" мобилизованные, которые прошли обучение", - добавил он.

Инцидент в Макеевке

Ранее УНИАН сообщал о большом "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь. Там, по разным данным, находилось от нескольких десятков до 600 мобилизованных из России.

В сети заявляли, что среди ликвидированных могут быть и "залетные" мобики, которые решили отпраздновать Новый год под поздравление Путина. Кроме того, среди "двохсотих" были спецназовцы, артиллеристы и связисты. В своей сводке Минобороны РФ не упоминало этот инцидент, однако российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил информацию о ликвидации целого "училища" мобилизованных.

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