На сегодня города и общины Киевской области, освобожденные от оккупантов, объединены нормальным транспортным сообщением.

Президент Владимир Зеленский 7 мая побывал в Бородянке Киевской области и сообщил, что город постепенно возвращается к нормальной жизни.

Об этом говорится в его видеообращении.

"Сегодня я был в Бородянке Киевской области, которая постепенно возвращается к нормальной жизни", - сказал он.

Также, по словам президента, руководитель Офиса президента Андрей Ермак вместе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым осмотрели восстановленный железнодорожный мост через реку Ирпень.

"Движение по нему уже есть. На сегодня можем сказать, что города и общины Киевской области, освобожденных от оккупантов, объединенные нормальным транспортным сообщением", - добавил глава государства.

Напомним, Зеленский рассказал о следующих этапах эвакуации из Мариуполя.

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