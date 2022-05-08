Президент Владимир Зеленский 7 мая побывал в Бородянке Киевской области и сообщил, что город постепенно возвращается к нормальной жизни.
Об этом говорится в его видеообращении.
"Сегодня я был в Бородянке Киевской области, которая постепенно возвращается к нормальной жизни", - сказал он.
Также, по словам президента, руководитель Офиса президента Андрей Ермак вместе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым осмотрели восстановленный железнодорожный мост через реку Ирпень.
"Движение по нему уже есть. На сегодня можем сказать, что города и общины Киевской области, освобожденных от оккупантов, объединенные нормальным транспортным сообщением", - добавил глава государства.
Напомним, Зеленский рассказал о следующих этапах эвакуации из Мариуполя.