В частности, звание Героя Украины посмертно присвоено полковнику Олегу Гегечкори.

Президент Владимир Зеленский отметил наградами 216 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в его видеообращении.

"Также уже традиционно вечером подписал указы о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 216 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Звание Героя Украины присвоено полковнику Гегечкори Олегу Иродиевичу (посмертно), командиру вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский вручил первые боевые отличия независимой Украины - знаки отличия "крест боевых заслуг" пятерым военным, а также первые знаки отличия "За мужество и отвагу".

Первым кавалером "Креста военных заслуг" стал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный, который с начала вооруженной агрессии России успешно организовал оборону государства и лично возглавил героическое противостояние ВСУ этому вторжению.

Во время вчерашнего вечернего видеообращения президент подчеркнул, что боевые награды - это справедливая новая традиция для государства.

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