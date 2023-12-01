Тем временем враг тоже забрасывает защитников Украины своими бомбами. За сутки установлен рекорд таких "сбросов".

На Херсонском направлении ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М2", стоимость которого составляет примерно 30 млн долларов, и много другой техники. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, ведут результативную контрбатарейную борьбу, наносят огневые поражения по позициям и по тылам противника", - отмечают военные.

В частности, за минувшие сутки ликвидировано 47 оккупантов. Уничтожена тяжелая огнеметная система "Солнцепек", 5 пушек, танк, два разведывательных БпЛА ("Орлан-10"), восемь единиц автобронетехники и дорогой комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Также на металлолом отправлен выше упомянутый зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2". Процесс уничтожения этой установки "с огоньком" украинские военные зафиксировали на видео и обнародовали.

"Хватило одного выстрела для уничтожения "Бук-М2" оккупантов. После удачной работы наших защитников осталось лишь пожарище", - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что в Черном море враг держит корабельную группировку вблизи побережья РФ и восточного берега Крыма. На боевом дежурстве 9 кораблей вражеского флота, из них – один подводный ракетоноситель снаряженный по меньшей мере 4 ракетами типа "Калибр".

Кроме того, военные напомнили, что в течение суток (с 7.00 до 7.00) противник наносил авиационные удары с применением 3 крылатых ракет "Х-59" в направлении Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областей. В районе Кропивницкого ракета уничтожена силами противовоздушной обороны. На Николаевщине и Днепропетровщине поражены инфраструктурные объекты, критических разрушений и потерь нет.

"28 управляемых авиабомб было выпущено оккупантами по населенным пунктам Херсонщины. Под ударами оказались Крынки, Садовое, Тягинка. В результате ударов погибли два гражданских лица, повреждены по меньшей мере полтора десятка частных домов и складские помещения", - говорится в сообщении.

Также враг нанес 14 ударов FPV-дронами и сбросил с БпЛа различных модификаций рекордное количество осколочных боеприпасов: зафиксировано 56 таких сбросов по населенным пунктам Качкаровка, Саблуковка, Одрадокаменка, Берегово, Михайловка, Берислав, Томарино. К счастью, жертв среди населения нет, но угроза с воздуха существенно повышена.

Во время ночной дроновой атаки силами обороны юга было уничтожено 16 БпЛА типа "Shahed-136/131", из них 8 на Николаевщине, 7 на Херсонщине и 1 на Днепропетровщине.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Херсонской области в результате попаданий погиб гражданский мужчина и еще один ранен. Поврежден дом культуры. На Николаевщине повреждено складское здание, ангар, сельскохозяйственная техника", - рассказали в пресс-службе.

Также враг совершил 10 обстрелов по населенным пунктам. Только по Херсону оккупанты били 6 раз, также в области обстреляны Садовое, Тягинка, Велетенское и город Очаков - на Николаевщине.

В результате преступных действий врага погибли четыре гражданских лица, ранены восемь. Повреждены многоэтажка, админздание, около двух десятков частных домов, мощности промышленных предприятий и гражданские автомобили.

Как сообщал УНИАН, недавно украинские защитники уничтожили самоходный комплекс "Бук-М3," стоимость которого примерно 40 млн долларов. Также тогда было ликвидировано 35 оккупантов. Нанесены удары по станции радиоэлектронной борьбы "Поле-21", комплекту антенных систем к станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены семь орудий противника, миномет, восемь единиц автобронетехники, два разведывательных БпЛА, ударный беспилотник типа "Ланцет" и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: