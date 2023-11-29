Также украинские защитники рассказали о ракетоносителях в Черном море и ударах оккупантов по гражданскому населению.

Украинские защитники пустили на металлолом самоходный комплекс "Бук-М3", стоимость которого примерно 40 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга. Отмечается, что сейчас в действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, но на фоне боевых потерь оккупанты активно проводят ротации подразделений.

"Силы обороны и дальше удерживают позиции на левобережье Днепра, продолжают контрбатарейную борьбу, наносят огневые поражения по позициям и по тылам противника", - отмечают в пресс-службе.

В частности, за минувшие сутки ликвидировано 35 оккупантов. Нанесены удары по станции радиоэлектронной борьбы "Поле-21", комплекту антенных систем к станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены семь орудий противника, миномет, восемь единиц автобронетехники, два разведывательных БпЛА ("Мерлин", "Орлан-10"), ударный беспилотник типа "Ланцет" и лодка.

"Уничтожены 3 наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, украинские защитники пустили на металлолом зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" и обнародовали соответствующее видео, на котором зафиксировано это событие. Отмечается, что стоимость этой самоходной огневой установки - примерно 40 млн долларов.

Также в Силах обороны рассказали о других последних событиях на юге. В частности, в Черном море сейчас на боевом дежурстве находятся два подводных ракетоносителя снаряжении до 8 ракет типа "Калибр".

За минувшие сутки (с 7:00 до 7:00) противник нанес восемь авиационных ударов в направлении Одесской области, в том числе с применением крылатой ракеты Х-31, которая утратила боевые способности, не достигнув цели. Также враг применил на юге более 80 управляемых авиабомб и 20 неуправляемых авиационных ракет.

Удары пришлись по населенным пунктам Казацкое, Берислав и Змиевка на Херсонщине. Разрушены два административных здания. Продолжая применение FPV-дронов, враг атаковал населенные пункты Правобережья четыре раза.

"Из БпЛа различных модификаций враг сбросил 21 осколочный боеприпас. Такие факты зафиксированы в Михайловке, Бериславе, Республиканке, Качкаровке, Крупице, Антоновке, Новобериславе и в Дорожном. В результате было ранено гражданское лицо и поврежден автомобиль.

"Пользуясь улучшением погодных условий враг активизировал обстрелы населенных пунктов, доведя их до полутора десятка. По Херсону вражеская артиллерия работала 5 раз. Также досталось Правобережным Кизомису, Понятовке, Дудчанам, Томаринам, Львову, Новотягинке, Новобериславу. По Очакову и Куцурубской громаде Николаевщины враг ударил два и четыре раза, соответственно", - говорится в сообщении.

В результате этих преступных действий оккупантов ранены 3 гражданских лица, повреждены 17 зданий, повреждены автомобили рядовых граждан и опоры передач с высоковольтным кабелем.

Война в Украине - удар по оккупантам

Напомним, 28 ноября украинские защитники нанесли удар по зданию на оккупированной части Херсонщины, где в тот момент проводили совещание российские чиновники. Произошло это благодаря информации, которую предоставило подполье и неравнодушные местные жители. Сейчас известно о пяти погибших высокопоставленных должностных лицах-оккупантах.

В целом, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1140 военных РФ. Таким образом общие потери оккупантов на черноземах Украины достигли 327580 человек.

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