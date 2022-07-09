За сутки украинские бойцы уничтожили четыре склада боеприпасов и два командных пункта оккупантов.

Вооруженные силы Украины успешно продвигаются на Херсонском направлении.

Об этом рассказал известный военный эксперт Олег Жданов в YouTube.

"На херсонском направлении есть успех ВСУ и он довольно значительный. Наши войска продолжают продвигаться вдоль трассы М-14, и мы пытаемся развивать успех, что у нас получается. Плюс 49-я общевойсковая армия, которая обороняется на Херсонском направлении, мы за последние сутки очень сильно ее потрепали", – рассказал он.

"Четыре склада боеприпасов и два командных пункта из состава армии сегодня были уничтожены. Причем это не только HIMARS работают, но и наша штурмовая бомбардировочная авиация. Здесь у нас есть успех", – добавил Жданов.

Ранее сообщалось, что точечные удары ВСУ по складам боеприпасов российских войск во временно оккупированной Херсонской области – это подготовка к контрнаступлению.

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