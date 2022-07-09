Оккупанты проводили разведку с помощью БПЛА неподалеку от Краматорска и совершили дистанционное минирование дороги возле Великой Камышевахи.

Российские оккупанты пытались наступать в трех районах на Донецком и Славянском направлениях: Долгенькое — Краснополье, Пасека — Долина и Золотаровка — Верхнекаменское. ВСУ отразили все атаки и вынудили врага с потерями отступить.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной вечерней сводке с фронта.

"На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм — Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепель и Богородичное. Все попытки штурма противника в направлениях Долгенькое — Краснополье, Пасека — Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Великой Камышевахи", — сообщили в Генштабе.

На Донецком направлении попытки штурма проводились в районе Золотаровка — Верхнекаменское. ВСУ встретили врага огнем и заставили отступить. Противник обстреливал позиции украинских защитников из всех имеющихся средств и совершил ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов.

Напомним, Славянск после отвода украинских войск из Лисичанска стал прифронтовой зоной. В британской разведке назвали захват города следующей оперативной целью рашистов.

По данным аналитиков Института изучения войны, оккупационная армия может попытаться наступать на Славянск и Краматорск с трех направлений. Сейчас враг проводит ограниченные атаки на Донбассе, чтобы ВСУ не перехватили инициативу, и готовится к следующему большому штурму.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: