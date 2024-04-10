Путин стремится "повесить" теракт в "Крокусе" на главу СБУ.

Российский диктатор Владимир Путин стремится ввести в заблуждение широкую общественность и "повесить" ответственность за теракт исламистов в концертном зале "Crocus City Hall" на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник со ссылкой на данные спецслужб.

В частности, данные спеслужб свидетельствуют, что глава СБУ Малюк стал для Путина целью №1.

"Россияне хотят "повесить" теракт в "Crocus City Hall" на главу СБУ Василия Малюка и объявить его "главным террористом". Также он определен в Кремле целью №1", - отмечает источник.

В частности, Путин не может простить СБУ два удара по Крымскому мосту, особенно первый, который был "приурочен" ко дню рождения российского диктатора, а также атаки морских дронов "Sea Baby" на корабли РФ в Черном море. Еще одной болевой точкой, по которой удачно бьет СБУ, стали нефтеперерабатывающие заводы страны-бензоколонки. Также Служба безопасности успешно противодействует российской агентуре в Украине.

"Поэтому не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, "случайно" найдут еще и "визитки Малюка"", - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, западные разведки заранее предупреждали Москву о возможности теракта, и в частности, что его могут устроить в Crocus City Hall.

22 марта в подмосковном Crocus City Hall произошел крупнейший за 20 лет теракт - вооруженные люди открыли огонь в Crocus City Hall, после чего подожгли здание и скрылись. Погибли по меньшей мере 139 человек.

Ответственность за совершение теракта на себя взяла радикальная группировка "Исламское государство".

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