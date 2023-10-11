Враг мощно атакует город с применением всех видов оружия.

Возле Авдеевки происходят мощные вражеские атаки. Обороной города руководит один из супер-опытных офицеров, Герой Украины.

Военный, который ранее был народным депутатом 7 и 8 созывов, Егор Фирсов отметил, что враг ведет очень мощные атаки против Сил обороны.

"Все по-серьезному. С применением всех видов оружия, начиная от малой артиллерии, минометов, далее – "Грады", заканчивая самолетами и FPV-дронами", - рассказал Фирсов в эфире Радио Свобода.

При этом добавил, что "паритета в воздухе" Силам обороны очень не хватает. По его словам, обороной Авдеевки "руководит фактически один из супер-опытных офицеров, фамилии не буду называть, Герой Украины".

Фирсов напомнил, что Авдеевка держится уже полтора года полномасштабной войны и задача перед всеми бойцами Сил обороны: не просто удержать позиции, а нанести врагу сокрушительные потери и разбить его.

Ситуация в Авдеевке - что известно

В вечерней сводке сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечал, что на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области. Оккупанты нанесли более 10 авиационных ударов в районе Авдеевки.

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