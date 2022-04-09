По словам Кристине Ламбрехт, промышленность страны продолжит снабжение ВСУ напрямую. Хотя что именно здесь имеется в виду, пока неясно.

На складах Бундесвера, Вооруженных сил Германии, закончилось оружие, которое можно поставлять Украине. Однако промышленность государства продолжит снабжение украинских защитников.

Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в свежем интервью порталу Аugsburger Аllgemeine.

Журналист спросил чиновника, последует ли ФРГ призыву генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга больше помогать Украине оружием.

Ламбрехт ответила на это следующими словами: "Конечно, мы все призваны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Однако я должна быть честной и сказать, что мы достигли предела в поставках из запасов Бундесвера. Ибо войска [Германии] должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и альянса [НАТО]".

В своем комментарии Ламбрехт подчеркнула, что ФРГ постарается делать больше для Украины. Сейчас обсуждается, какие поставки может обеспечивать промышленность страны напрямую. Видимо, речь идет об определенном оружии, но подробностями на этот счет министр обороны не поделилась.

Напомним, в течение текущей недели ожидалось, что будет принято решение о передаче Украине около 100 высокотехнологичных танков. Но по данным портала Politico, канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставки.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: