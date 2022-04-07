В частности, речь идет о военной поддержке.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что страны-члены Альянса настроены помогать больше Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса.

"Украинский министр иностранных дел поблагодарил НАТО за значительную поддержку. Союзники делают много и настроены делать больше сейчас и на среднесрочную и долгосрочную перспективу для помощи мужественным украинцам защищать их дома и их страну и оттеснять захватнические силы", - заявил Столтенберг.

Также генеральный секретарь Альянса сказал, что страны-члены также наращивают гуманитарную помощь и финансовую поддержку.

"Мы обсудили, что мы сделаем большего, в том числе в плане помощи с кибербезопасностью, и предоставление снаряжения, чтобы помочь Украине с защитой от химических и биологических угроз", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину, страны-члены НАТО активизировали дополнительную военную поддержку для Украины, в том числе поставкой большего количества военного оборудования.

"И сегодня на встрече было четкое сообщение, что союзники должны делать больше и готовы делать больше, предоставлять больше оборудования и они осознают срочность этого вопроса", - сказал Столтенберг.

Он решил не говорить о подробностях, какие именно вооруженные системы предоставляются Украине, но отметил, что речь идет о различных видах вооружения, в том числе как советского производства, так в современного.

Как сообщал УНИАН, сенат США принял законопроект восстановления программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту по упрощенной процедуре присылать оружие и другую оборонную помощь Украине.

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