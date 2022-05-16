Украинскому войску необходима быстрая поставка современного оружия для более эффективной контратаки.

Украина может победить Россию на поле боя и вытеснить захватчиков к границам уже через 3-5 месяцев. Для этого нужно больше оружия. От его количества и скорости снабжения зависит возможность ВСУ бороться с оккупантами.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его убеждению, для победы над врагом Украине не хватает систем противовоздушной обороны Patriot.

"Де-факто мы уже в НАТО. Потому что нам уже поставляют оружие НАТО - мы переходим на все калибры пушек. Да, натовские солдаты не будут воевать за нас, но фактически принято решение давать нам оружие", – заявил Геращенко.

Огромную роль в будущей победе Украины над РФ сыграет решение Конгресса США о выделении помощи в размере 40 млрд долларов.

"Чем быстрее и больше западного оружия придет в Украину, тем быстрее и сильнее мы побьем россиян", – отметил он.

С помощью нового вооружения Украина сможет одержать победу над РФ всего за 3-5 месяцев.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что Украина победит в войне с Россией.

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