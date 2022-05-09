Глава британского правительства отметил, что украинцы продемонстрировали всему миру, что ничто не может преодолеть народ, решивший быть свободным.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что Украина победит в войне с Россией.

Об этом британский премьер-министр сказал в обращении по случаю победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Джонсон выразил поддержку украинцам, которые храбро противостоят военной российской агрессии и ни о чем не просят "кроме мира и свободы на своей земле".

"Я никогда не был так уверен, что Украина победит. Украина будет свободна, и суверенная Украина воскреснет снова", – сказал Джонсон.

Британский премьер обратил внимание, что Украина уже 75-й день противостоит агрессии России. В частности, как отметил Джонсон, украинцы отразили нападение на Киев и разрушили план президента РФ Владимира Путина.

Глава британского правительства отметил, что украинцы продемонстрировали всему миру, что ничто не может преодолеть народ, решивший быть свободным.

Джонсон заверил, что Британия будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно. Он напомнил, что Великобритания помогает Украине, предоставляя оружие. И после войны, по словам Джонсона, Британия поможет отстроить Украину и защититься от вероятных агрессий в будущем.

Накануне Борис Джонсон в своем поздравлении ко Дню победы в Европе упомянул войну России против Украины и пообещал поддерживать украинцев.

"В День победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу свободу и будущее, мы думаем также о погибших или пострадавших в результате противоправного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал в предыдущих конфликтах, усиливает нашу решительную настроенность поддерживать украинский народ в его борьбе. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе", — сказал британский премьер.

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