По словам министра, в этом году у Дня журналиста особый привкус горечи.

С начала полномасштабного вторжения России убиты 32 журналисты.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram-канале.

"В этом году у Дня журналиста особый привкус горечи. 4-й месяц полномасштабной войны - и мы потеряли 32 журналиста... За 8 лет войны мы потеряли еще больше. Вечная память нашим борцам передовой информационного фронта", - отметил он.

По его словам, сегодня журналисты, которые работают круглосуточно, - это герои.

"Мы ведем гибридную войну, первую такую масштабную в истории мира, и ваша роль сегодня неоценима. Как и ваша ответственность, ваша преданность делу, упорство и смелость", - добавил Ткаченко.

Он отметил, что журналисты различных медиагрупп, которые сейчас работают на объединенном фронте единого марафона новостей, среди прочего, показали свою способность договариваться, сотрудничать и таким образом ставить превыше всего единую главную цель - победу.

Как писал УНИАН, 1 апреля в районе села Гута полиция нашла тело фотожурналиста Макса Левина. Предварительно, фотографа оккупанты убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Под Мариуполем оккупанты замучили до смерти журналиста Евгения Баля.

Под Николаевом в бою с российскими оккупантами погиб украинский военный журналист Виктор Дударь.

В селе Горенка Киевской области под обстрелом оккупантов погибли оператор телеканала FoxNews Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова.

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