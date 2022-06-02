Война продолжается и сотни семей не дождутся своих близких, отметил президент.

Ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 украинских военных и около 500 получают ранения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на международном форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Он отметил, что на Харьковском направлении у нас есть сегодня "мощные шаги вперед", а "на востоке нашего государства – очень сложная ситуация".

"До 100 человек на востоке государства, где Россия собрала все свои войска на сегодня, все, что у них есть, – на востоке государства до 100 человек гибнет сегодня ежедневно. И около нескольких сотен человек - 450-500 человек даже иногда бывает - раненых ежедневно. Это на востоке нашего государства. Там идет битва, битва именно за ценности", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что все должны осознать, что после деоккупации Киевской области и некоторых областей нашего государства, война продолжается и сотни семей не дождутся своих близких. "Ежедневно. И поэтому это для нас большой, большой вызов", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что мы верим в нашу победу, и отметил необходимость помощи всех стран для победы в войне с Россией.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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